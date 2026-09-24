Packers reciben a los Falcons en la apertura de la Semana 3 de la NFL

El mítico Lambeau Field acoge el inicio de la Semana 3 de la NFL con un atractivo enfrentamiento entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons. La escuadra local salta al emparrillado con registro de 1-1 tras conseguir una victoria en tiempo extra ante los New York Jets, buscando consolidar su juego en casa. Por su parte, los Falcons desembarcan en Wisconsin urgidos de una reacción tras encajar dos derrotas consecutivas en el arranque de la temporada regular.

Historial en Wisconsin y rendimiento de plantilla

Los choques disputados en la casa de los Packers ostentan una marcada tendencia de marcadores abultados y alto intercambio de yardas en el emparrillado.

Green Bay Packers: Bajo la conducción de Jordan Love desde la posición de mariscal de campo, los Packers enfrentan retoques en su protección por bajas en la línea ofensiva y la ausencia confirmada del receptor Jayden Reed. No obstante, el empuje de su afición en Lambeau Field suele potenciar su ataque aéreo.

Atlanta Falcons: El conjunto visitante afronta el compromiso con la reincorporación de Michael Penix Jr. a los entrenamientos, manteniendo a Cooper Rush al frente del ataque. Sin embargo, su esquema defensivo llega condicionado por las ausencias de piezas clave en la secundaria como A.J. Terrell.

Factores clave para el compromiso

Historial anotador: El mercado de más de 41.5 puntos totales se ha cumplido en los últimos cinco enfrentamientos directos disputados entre ambas franquicias en Lambeau Field.

Ajuste en las trincheras: Las bajas en la línea ofensiva de Green Bay exigirán lecturas rápidas a Jordan Love ante la presión rival.

Riesgo en la secundaria: Las ausencias en la retaguardia de Atlanta abren la ventana para jugadas explosivas en campo profundo.

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Dada la tendencia histórica de alta anotación en suelo de Wisconsin y los contratiempos defensivos que arrastran ambos frentes en el inicio de la campaña, la línea de puntos se posiciona como la opción principal.

Pronóstico recomendado: Total de puntos: Más de 41.5 (-125)

Mercado alternativo: Green Bay Packers Hándicap -4.5 (-120)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González