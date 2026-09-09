Osasuna vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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Espanyol y Osasuna se enfrentarán en el estadio el Sadar el próximo sábado 12 de septiembre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de La Liga.

Así llegan Osasuna y Espanyol

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de La Liga

Osasuna viene de caer por 2 a 5 frente a Alavés. Ha ganado 2 y empatado 1 de las 3 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de La Liga

Espanyol igualó 1-1 ante Sevilla en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

Espanyol no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 8 Osasuna 7 4 2 1 1 -1 12 Espanyol 4 4 1 1 2 1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 19 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 15 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Elche: 18 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Espanyol, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

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