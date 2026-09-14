Osasuna se enfrentará a Atlético de Madrid por la fecha 6

Por la fecha 6 de La Liga, Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentan el miércoles 16 de septiembre desde las 13:00 horas, en el Metropolitano.
Así llegan Atlético de Madrid y Osasuna
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de La Liga
Atlético de Madrid viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de La Liga
Osasuna llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Espanyol. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 8.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).
Durante la próxima jornada, Atlético de Madrid se medirá frente a Real Madrid en el tan esperado Derbi de Madrid. El duelo se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el 20 de septiembre desde las 11:15 (hora Argentina).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|15
|5
|5
|0
|0
|17
|2
|Real Madrid
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|3
|Alavés
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|Atlético de Madrid
|10
|5
|3
|1
|1
|4
|11
|Osasuna
|7
|5
|2
|1
|2
|-3
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Alavés: 10 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 19 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Betis: 11 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas