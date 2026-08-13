Osasuna debuta en el campeonato ante Celta

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Los Celestes y los Rojillos comenzarán, el próximo jueves 27 de agosto, su camino en una nueva temporada de La Liga. El duelo se jugará desde las 14:30 horas, en el Estadio de Balaídos.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna lo ganó por 1 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Celta?

El sorteo del fixture ha decidido que Celta y Deportivo se encuentren en el derbi gallego durante la jornada 18.

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga

Fecha 1: vs Osasuna: 27 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Getafe: 7 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Málaga: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de La Liga

Fecha 1: vs Celta: 27 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Getafe: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Alavés: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Osasuna, según país

Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

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