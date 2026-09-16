Olympique Lyon vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

El cotejo entre Olympique Lyon y Stade Rennes, por la fecha 5 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y Stade Rennes
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon viene de un resultado igualado, 0-0, ante Paris FC. Posee un historial reciente de 2 victorias y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.
Stade Rennes es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Olympique Lyon quien ganó 4 a 2.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE).
Mathieu Vernice es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lille
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Mónaco
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|3
|Stade Rennes
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|4
|Paris FC
|8
|4
|2
|2
|0
|4
|5
|Olympique Lyon
|8
|4
|2
|2
|0
|4
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Lens: 9 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Nice: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs PSG: 25 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Angers: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 6: vs Auxerre: 11 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Paris FC: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs RC Strasbourg: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Nice: 31 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lille: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Olympique Lyon y Stade Rennes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas