Olympique Lyon vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

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Olympique Lyon recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 29 de la Ligue 1, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 14:45 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Lorient

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un empate por 0 en su visita a Angers. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Paris FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Lorient con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el sexto puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 8 PP).

Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 50 28 15 5 8 11 6 Olympique Lyon 48 28 14 6 8 12 9 Lorient 38 28 9 11 8 -4

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs PSG: 19 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Auxerre: 25 de abril - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Olympique de Marsella: 18 de abril - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs RC Strasbourg: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Lorient, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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