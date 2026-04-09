Olympique Lyon vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

Olympique Lyon recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 29 de la Ligue 1, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 14:45 horas, en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y Lorient
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon sacó un empate por 0 en su visita a Angers. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Paris FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Lorient con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el sexto puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 8 PP).
Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|50
|28
|15
|5
|8
|11
|6
|Olympique Lyon
|48
|28
|14
|6
|8
|12
|9
|Lorient
|38
|28
|9
|11
|8
|-4
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs PSG: 19 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Auxerre: 25 de abril - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Olympique de Marsella: 18 de abril - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs RC Strasbourg: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Lorient, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas