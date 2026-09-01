Olympique Lyon vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

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El duelo entre Olympique Lyon y Auxerre correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Groupama Stadium desde las 13:00 horas, el viernes 4 de septiembre.

Así llegan Olympique Lyon y Auxerre

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, Olympique Lyon empató por 1 con Le Havre AC.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

A Auxerre no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Angers.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Olympique Lyon.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 6 2 2 0 0 3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 3 Lille 4 2 1 1 0 2 4 Olympique Lyon 4 2 1 1 0 2 18 Auxerre 0 2 0 0 2 -5

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Paris FC: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Nice: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Auxerre, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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