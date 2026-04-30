Olympique Lyon luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Stade Rennes

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Olympique Lyon recibe el próximo domingo 3 de mayo a Stade Rennes por la fecha 32 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Stade Rennes

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Auxerre, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Nantes. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 5 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 56 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (16 PG - 8 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 4 Olympique Lyon 57 31 17 6 8 16 5 Stade Rennes 56 31 16 8 7 12

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Toulouse: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Paris FC: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Stade Rennes, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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