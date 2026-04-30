Francia - Ligue 1 2025-2026

Olympique Lyon luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Stade Rennes

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique Lyon vs Stade Rennes. El duelo, a disputarse en el Groupama Stadium el domingo 3 de mayo, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Clément Turpin.

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Jueves, 30 de abril de 2026 a las 06:15 pm
Olympique Lyon luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Stade Rennes
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Olympique Lyon recibe el próximo domingo 3 de mayo a Stade Rennes por la fecha 32 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Stade Rennes

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Auxerre, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Nantes. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 5 en su arco.

 

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 56 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (16 PG - 8 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Clément Turpin.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 69 30 22 3 5 43
2
Lens 63 30 20 3 7 28
3
Lille 57 31 17 6 8 16
4
Olympique Lyon 57 31 17 6 8 16
5
Stade Rennes 56 31 16 8 7 12
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Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 33: vs Toulouse: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 33: vs Paris FC: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Stade Rennes, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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