Olympique Lyon luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Stade Rennes

Olympique Lyon recibe el próximo domingo 3 de mayo a Stade Rennes por la fecha 32 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y Stade Rennes
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Auxerre, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Nantes. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 5 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes fue el ganador por 3 a 1.
El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 56 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (16 PG - 8 PE - 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Clément Turpin.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|69
|30
|22
|3
|5
|43
|2
|Lens
|63
|30
|20
|3
|7
|28
|3
|Lille
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|4
|Olympique Lyon
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|5
|Stade Rennes
|56
|31
|16
|8
|7
|12
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Toulouse: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Paris FC: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Stade Rennes, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas