Olympique de Marsella vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

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Comienza el torneo y O. Marsella recibe a RC Strasbourg el próximo viernes 21 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Ligue 1 se jugará desde las 14:45 horas en el Velodromo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

¿En qué jornada juega el clásico Olympique de Marsella?

La fecha 5 será una de las más atractivas para Olympique de Marsella, ya que se cruzará con PSG en "Le Classique".

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Mónaco: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Paris FC: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Stade Rennes: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Lens: 29 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Troyes: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y RC Strasbourg, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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