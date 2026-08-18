Francia - Ligue 1 2026-2027

Olympique de Marsella vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique de Marsella vs RC Strasbourg. El duelo, a disputarse en el Velodromo el viernes 21 de agosto, comenzará a las 14:45 horas.

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Martes, 18 de agosto de 2026 a las 02:19 pm
Olympique de Marsella vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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Comienza el torneo y O. Marsella recibe a RC Strasbourg el próximo viernes 21 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Ligue 1 se jugará desde las 14:45 horas en el Velodromo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

¿En qué jornada juega el clásico Olympique de Marsella?

La fecha 5 será una de las más atractivas para Olympique de Marsella, ya que se cruzará con PSG en "Le Classique".

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Mónaco: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Paris FC: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Stade Rennes: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Lens: 29 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Troyes: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Mónaco: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y RC Strasbourg, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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