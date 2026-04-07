Olympique de Marsella vs Metz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

El próximo viernes 10 de abril, a partir de las 15:05 horas, Metz visita a Olympique de Marsella en el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Ligue 1.
Así llegan Olympique de Marsella y Metz
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella fue derrotado en el Stade Louis II frente a Mónaco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
El anterior partido jugado por Metz acabó en empate por 0-0 ante Nantes. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella se quedó con la victoria por 0 a 3.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 49 puntos (15 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 19 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|50
|28
|15
|5
|8
|11
|4
|Olympique de Marsella
|49
|28
|15
|4
|9
|18
|18
|Metz
|15
|28
|3
|6
|19
|-35
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Lorient: 18 de abril - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Nice: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Paris FC: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Le Havre AC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y Metz, según país
- Argentina: 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas