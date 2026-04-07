Olympique de Marsella vs Metz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

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El próximo viernes 10 de abril, a partir de las 15:05 horas, Metz visita a Olympique de Marsella en el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Metz

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella fue derrotado en el Stade Louis II frente a Mónaco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Metz acabó en empate por 0-0 ante Nantes. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 49 puntos (15 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 50 28 15 5 8 11 4 Olympique de Marsella 49 28 15 4 9 18 18 Metz 15 28 3 6 19 -35

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Lorient: 18 de abril - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Nice: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Paris FC: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Le Havre AC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Metz, según país

Argentina: 16:05 horas

Colombia y Perú: 14:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas

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