Francia - Ligue 1 2026-2027

Olympique de Marsella recibe a Paris FC por el último duelo de la fecha 3

Paris FC se mide ante Olympique de Marsella en el Velodromo el domingo 6 de septiembre a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Clément Turpin.

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Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 03:13 pm
Olympique de Marsella recibe a Paris FC por el último duelo de la fecha 3
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A partir de las 14:45 horas el próximo domingo 6 de septiembre, Paris FC enfrentará a Olympique de Marsella en el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Paris FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Mónaco.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega triunfante luego de ver caer a Nice con un marcador 3-0.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 1 en sus últimos 2 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).

Clément Turpin es el árbitro designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lille 7 3 2 1 0 3
2
Mónaco 6 2 2 0 0 3
3
Paris FC 4 2 1 1 0 3
4
Olympique Lyon 4 2 1 1 0 2
8
Olympique de Marsella 3 2 1 0 1 2
DataFactory
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Stade Rennes: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs PSG: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Troyes: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: 19 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lorient: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

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