Olimpia vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Tras un empate en la ida, Olimpia y Vasco definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00 horas.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminaron igualando en 0.
Los resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Trinidense 0 vs Olimpia 1 (4 de marzo)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Olimpia 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Barracas Central 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Barracas Central 1 vs Olimpia 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Audax Italiano 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
- Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
- Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
- Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
Horario Olimpia y Vasco da Gama, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas