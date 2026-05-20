Oklahoma vs. San Antonio: ¿Podrán los Thunder igualar la serie en casa?

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La apasionante acción de los playoffs de la NBA continúa su marcha este mayo de 2026. Tras un primer enfrentamiento histórico que se definió en doble prórroga con victoria para San Antonio Spurs por 122-115, los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, buscarán igualar la serie en casa antes de que las acciones se trasladen a suelo texano.

Oklahoma City Thunder: Obligados a reaccionar en casa

El conjunto de Oklahoma estuvo a punto de sellar una remontada épica en el primer compromiso de la serie. A pesar de una primera mitad sumamente fría en ataque, el despertar de Shai Gilgeous-Alexander y una noche inspirada de Alex Caruso (quien aportó 31 puntos y encestó 8 triples) le permitieron competir al máximo nivel.

El reto defensivo : Con la reciente reincorporación de Jalen Williams y la poca idoneidad física del pívot Isaiah Hartenstein para este emparejamiento, los Thunder han mostrado ciertas grietas en la pintura. Chet Holmgren tendrá la titánica tarea de batallar bajo las tablas para evitar que la visita imponga condiciones.

Alineación probable: Gilgeous-Alexander, Dort, Williams, Holmgren, Hartenstein.

San Antonio Spurs: Confort en el marcador y ritmo frenético

Los dirigidos por Gregg Popovich ya cumplieron con la tarea de robar la ventaja de localía en el Paycom Center. Aun con la duda médica del base De'Aaron Fox, el novato Stephon Castle (doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes) y Ron Harper Jr. asumieron con creces la conducción del plantel.

El factor alienígena : Victor Wembanyama firmó una actuación colosal de 41 puntos y 24 rebotes en el Juego 1. Su versatilidad en el perímetro y su dominio absoluto en la zona pintada lo perfilan nuevamente como la gran pesadilla de la defensa local.

Alineación probable: Fox, Castle, Vassell, Champagnie, Wembanyama.

Estadísticas y Tendencias Recientes

El dominio en los enfrentamientos directos favorece a San Antonio con un contundente 4-1 en sus últimos cinco careos. No obstante, una tendencia muy marcada favorece la solidez de los Thunder defendiendo los primeros compases del partido en su feudo: los Spurs anotan menos de 27.5 puntos en el primer cuarto en 6 de sus últimos 7 desafíos visitando Oklahoma.

Predicción de la redacción de MeridianoBet

Con los Thunder obligados a desplegar todo su arsenal ofensivo para no ponerse 0-2 abajo y unos Spurs que explotan las transiciones rápidas y el ritmo acelerado, los especialistas proyectan otro choque de alta anotación y bajo rigor defensivo.

Mercado recomendado : Total de puntos: Más de 212.5 (Over) .

Cuota sugerida: -125

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González