Nottingham Forest vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Nottingham y Leeds comenzarán, el próximo sábado 22 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 10:00 horas, en el estadio City Ground.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Leeds United quien ganó 3 a 1.
Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Coventry City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Horario Nottingham Forest y Leeds United, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas