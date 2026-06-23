Noruega y Francia disputan un partido clave rumbo a los dieciseisavos

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Francia y Noruega se enfrentarán en el estadio Boston el próximo viernes 26 de junio desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo I del Mundial.

La última fecha del Grupo I pondrá en juego los boletos a los dieciseisavos de final. Con la fase de grupos llegando a su fin, los cuatro seleccionados afrontarán una jornada decisiva en la que se definirán las posiciones finales de la zona y los equipos que seguirán en carrera en el Mundial 2026.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Noruega y Francia, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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