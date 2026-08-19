Francia - Ligue 1 2026-2027

Nice vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Nice y Lorient se miden en Le Grand Stade el sábado 22 de agosto a las 14:45 horas y Romain Lissorgue es el elegido para dirigir el partido.

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MeridianoBet
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:48 pm
Nice vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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Lorient debuta ante Nice el próximo sábado 22 de agosto, en una nueva edición de la Ligue 1. El choque comenzará a las 14:45 horas y será en Le Grand Stade.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue un empate por 3 a 3.

El encuentro será supervisado por Romain Lissorgue, el juez encargado.

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Paris FC: 30 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Le Mans: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Auxerre: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Troyes: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lens: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Toulouse: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Lorient, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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