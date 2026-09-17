Nice vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 20 de septiembre, Lille enfrentará a Nice en Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Lille

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Auxerre. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega triunfante luego de ver caer a Troyes con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 1 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Nice no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 2 partidos jugados en el estadio Allianz Riviera, sólo ha logrado empates. Lille lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 2 puntos (2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (3 PG - 1 PE).

Willy Delajod es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 4 Paris FC 8 4 2 2 0 4 18 Nice 2 4 0 2 2 -4

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs RC Strasbourg: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique Lyon: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Stade Brestois: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Rennes: 31 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Angers: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Le Havre AC: 10 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Stade Brestois: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mónaco: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lens: 30 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Stade Rennes: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Nice y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

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