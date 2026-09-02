Nice vs Le Mans: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 3 de la Ligue 1, Le Mans y Nice se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas, en Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Le Mans

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice no pudo ante Paris FC en el Jean Bouin.

Últimos resultados de Le Mans en partidos de la Ligue 1

Le Mans llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Stade Rennes.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de marzo, en el torneo Ligue 1 2009-2010, y Nice sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 6 2 2 0 0 3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 3 Lille 4 2 1 1 0 2 13 Le Mans 1 2 0 1 1 -1 17 Nice 1 2 0 1 1 -3

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Auxerre: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lille: 20 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lens: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lorient: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Nice y Le Mans, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.