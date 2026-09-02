Francia - Ligue 1 2026-2027

Nice vs Le Mans: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

Nice y Le Mans se miden en Le Grand Stade el sábado 5 de septiembre a las 14:45 horas y Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

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Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 02:46 pm
Nice vs Le Mans: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1
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Por la fecha 3 de la Ligue 1, Le Mans y Nice se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 14:45 horas, en Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Le Mans

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice no pudo ante Paris FC en el Jean Bouin.

Últimos resultados de Le Mans en partidos de la Ligue 1

Le Mans llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Stade Rennes.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de marzo, en el torneo Ligue 1 2009-2010, y Nice sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Mónaco 6 2 2 0 0 3
2
Paris FC 4 2 1 1 0 3
3
Lille 4 2 1 1 0 2
13
Le Mans 1 2 0 1 1 -1
17
Nice 1 2 0 1 1 -3
DataFactory
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Auxerre: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lille: 20 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Lens: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lorient: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Le Mans, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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