NHL: Vegas y Carolina se citan para un Juego 4 histórico

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La batalla por la Stanley Cup ha alcanzado niveles históricos de drama y efectividad ofensiva en este mes de junio de 2026. Tras un extenuante tercer compromiso que se resolvió en el segundo tiempo extra a favor de los Vegas Golden Knights (5-4), la serie en Nevada se coloca 2-1. Ambos conjuntos han protagonizado un auténtico festival de 25 anotaciones combinadas en apenas tres compromisos, transformando la lucha por el título de la NHL en un escenario ideal para los amantes de las transiciones rápidas y los marcadores abultados.

Vegas Golden Knights: Récords históricos y hegemonía en el T-Mobile Arena

El plantel dirigido por John Tortorella ratificó su jerarquía en condición de local, donde ahora ostenta un sólido registro de 7 victorias en 9 presentaciones durante la presente postemporada. Aunque el equipo sufrió para congelar el resultado tras comprometer una ventaja de cuatro anotaciones, el poder de sus individualidades acabó por inclinar la balanza.

Noche de récords: Mitch Marner firmó una actuación de antología al concretar el hat-trick más rápido en la historia de las Finales (tres goles en 6 minutos y 10 segundos), elevando su producción a un récord de franquicia de 28 puntos en playoffs.

Héroe de la prórroga: El defensor Shea Theodore selló el triunfo en el doble overtime, mientras que el guardameta Carter Hart resistió el asedio visitante al registrar 29 paradas para colgarse su decimocuarto lauro del año.

Carolina Hurricanes: Incógnitas en la portería y mística de reacción

Por el lado de los Carolina Hurricanes, la derrota dejó un sabor agridulce. El planteamiento de Rod Brind’Amour exhibió un bache alarmante en el segundo periodo, pero la mística del club floreció en el último tercio al marcar tres goles en un lapso récord de 39 segundos por intermedio de Martinook, Hall y Staal, forzando la prórroga sobre el epílogo.

Dilema bajo los tres palos: La gran interrogante de la visita radica en quién asumirá la titularidad en la red. Frederik Andersen fue sustituido tras encajar 4 goles en 16 disparos, cediendo el puesto al debutante Brandon Bussi, quien detuvo 18 de 19 remates.

Baja sensible: El atacante William Carrier abandonó el hielo por una lesión en la parte superior del cuerpo y su participación se mantiene en duda.

Análisis del Juego 4

La tónica de esta eliminatoria ha roto con los libretos conservadores tradicionales de las Finales. Las dos franquicias han superado de forma consecutiva la barrera de los siete goles por encuentro. La incertidumbre en la portería de los Hurricanes, sumada a la agresividad de líneas ofensivas letales integradas por Marner, Eichel, Hall y Stankoven, proyecta un trámite donde los ataques volverán a imponerse sobre los sistemas defensivos.

Predicción de la Redacción de MeridianoBet

Tomando en cuenta la altísima efectividad en situaciones de power play, las transiciones vertiginosas que proponen ambos esquemas y los precedentes inmediatos en la pista de Nevada, se anticipa otro choque de múltiples celebraciones en las porterías.

Mercado recomendado: Total de goles (goles totales): Más de 5.5 (Over) -

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González