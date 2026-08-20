Newcastle United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

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Liverpool debuta ante Newcastle el próximo domingo 23 de agosto, en una nueva edición de la Premier League. El choque comenzará a las 11:30 horas y será en el estadio St. James Park.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Liverpool?

Según el sorteo del calendario de esta competencia, el clásico inglés entre Liverpool y Manchester United se llevará a cabo en la fecha 11.

El encuentro será supervisado por Stuart Attwell, el juez encargado.

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Tottenham: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Bournemouth: 5 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Leeds United: 14 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Hull City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Coventry City: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Nottingham Forest: 29 de agosto - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Ipswich Town: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Fulham: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Liverpool, según país

Argentina: 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

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