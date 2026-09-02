Newcastle United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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Por la fecha 3 de la Premier League, Bournemouth y Newcastle United se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 07:30 horas, en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Bournemouth

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de ganar en su encuentro anterior a Tottenham con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Bournemouth finalizó con un empate 1-1 ante Everton..

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 6 Newcastle United 4 2 1 1 0 2 14 Bournemouth 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Leeds United: 14 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Hull City: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Coventry City: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aston Villa: 17 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Crystal Palace: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Brentford: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sunderland: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Manchester United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Bournemouth, según país

Argentina: 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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