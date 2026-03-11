Napoli vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Napoli y Lecce correspondiente a la fecha 29 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 13:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Napoli y Lecce

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 2-1 a Torino en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce venció en casa a Cremonese por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Napoli.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 56 puntos (17 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 4 Como 1907 51 28 14 9 5 25 16 Lecce 27 28 7 6 15 -17

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Roma: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Lecce, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

