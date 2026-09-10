Napoli vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

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El juego entre Napoli y Bologna se disputará el próximo domingo 13 de septiembre por la fecha 4 , a partir de las 12:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Bologna

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Napoli en partidos

Napoli busca levantarse de su derrota ante Inter en el Giuseppe Meazza. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Bologna en partidos

El anterior partido disputado entre Bologna finalizó en empate por 2-2 ante Sassuolo..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 12 Napoli 3 3 1 0 2 0 15 Bologna 1 3 0 1 2 -2

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos

Fecha 5: vs Fiorentina: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Frosinone: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Venezia: 17 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Roma: 24 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Monza: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos

Fecha 5: vs Torino: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lecce: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Inter: 17 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cagliari: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Napoli y Bologna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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