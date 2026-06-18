Mundial 2026: España quiere reaccionar ante una Arabia Saudita que ya dio la sorpresa

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El cotejo entre España y Arabia Saudita, por la fecha 2 del grupo H del Mundial, se jugará el próximo domingo 21 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Atlanta.

El Grupo H llega a su segunda jornada con un escenario tan parejo como inesperado. Los cuatro seleccionados suman un punto tras sus respectivos estrenos, por lo que ahora buscarán encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

España protagonizó uno de los resultados más sorpresivos del arranque del torneo al igualar 0-0 frente al debutante Cabo Verde. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente generó varias ocasiones de peligro, pero se encontró con una actuación memorable del veterano portero Vozinha, de 40 años.

En sintonía con las sorpresas, Arabia Saudita también rescató un valioso 1-1 ante Uruguay. El combinado asiático golpeó primero con intensidad y un gol de Al-Amri, obligando a los charrúas a reaccionar para salvar el empate definitivo a través de Araujo.

El historial favorece claramente a la Roja, que ganó los tres enfrentamientos disputados ante el combinado árabe. El único cruce mundialista se produjo hace 20 años, en Alemania 2006, cuando los españoles se impusieron por 1-0 en la fase de grupos.

Raphael Claus es el elegido para dirigir el partido.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de España en el próximo partido del Mundial

Grupo H - Fecha 3: vs Uruguay: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Arabia Saudita en el próximo partido del Mundial

Grupo H - Fecha 3: vs Cabo Verde: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Horario España y Arabia Saudita, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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