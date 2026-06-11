Mundial 2026: Australia y Turquía se enfrentarán por primera vez en su historia

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Por la fecha 1 del grupo D del Mundial, Turquía y Australia se enfrentan el domingo 14 de junio desde las 00:00 horas, en el BC Place Stadium.

El cruce entre el conjunto de Oceanía y el combinado turco marcará un hito inédito: el Mundial 2026 será el escenario de su primer enfrentamiento. Ambos integran el Grupo D junto a Estados Unidos y Paraguay.

Para el seleccionado dirigido por Tony Popovic, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, será su séptima participación en una Copa del Mundo y la sexta consecutiva desde Sudáfrica 2010. Alcanzó los octavos de final en Alemania 2006 y Qatar 2022.

En tanto, los turcos regresan a la máxima cita del fútbol tras 24 años, luego de imponerse 1-0 a Kosovo en la final del repechaje de la UEFA. Su última participación había sido en Corea-Japón 2002, donde alcanzaron las semifinales. Hasta entonces, solo habían disputado la edición de 1954, en la que quedaron eliminados en la fase de grupos tras un desempate.

Australia y Turquía se enfrentaron previamente en amistosos internacionales disputados en mayo de 2004 en territorio australiano. El historial favorece al conjunto turco, que ganó ambos partidos por 3-1 y 1-0.

El encuentro será supervisado por Jesús Valenzuela Sáez, el juez encargado.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Australia en los próximos partidos del Mundial

Grupo D - Fecha 2: vs Estados Unidos: 19 de junio - 16:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Paraguay: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Turquía en los próximos partidos del Mundial

Grupo D - Fecha 2: vs Paraguay: 20 de junio - 00:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Estados Unidos: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horario Australia y Turquía, según país

Argentina: 01:00 horas

Colombia y Perú: 23:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 22:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 00:00 horas

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