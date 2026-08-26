Monza vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

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El duelo correspondiente a la fecha 2 se jugará el próximo sábado 29 de agosto a las 12:30 horas.

Así llegan Monza y Udinese

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Monza en partidos

Monza no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Inter.

Últimos resultados de Udinese en partidos

Udinese sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Como 1907..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Monza resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 3 1 1 0 0 4 2 Inter 3 1 1 0 0 3 3 Lecce 3 1 1 0 0 2 11 Udinese 1 1 0 1 0 0 19 Monza 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos

Fecha 3: vs Parma: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lecce: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos

Fecha 3: vs Lazio: 7 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Inter: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cagliari: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Monza y Udinese, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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