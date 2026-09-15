Monza vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

Por la fecha 5 , Sassuolo y Monza se enfrentan el viernes 18 de septiembre desde las 14:45 horas, en el estadio Brianteo.

Así llegan Monza y Sassuolo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Monza en partidos

Monza no pudo ante Lecce en el Comunale Via del Mare. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos

Sassuolo venció 3-2 a Juventus en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 7 en su portería.

La racha negativa en su estadio acompaña a Monza y no logra imponerse en el estadio Brianteo.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 4 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Monza sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 9 Sassuolo 7 4 2 1 1 1 18 Monza 1 4 0 1 3 -5

Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos

Fecha 6: vs Lazio: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Torino: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bologna: 31 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos

Fecha 6: vs Milan: 11 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Frosinone: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Como 1907: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lazio: 27 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Monza y Sassuolo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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