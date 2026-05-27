Montreal vs. Carolina: Los Canadiens se juegan el todo o nada ante su afición

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La Final de la Conferencia Este de la NHL se ha transformado en una intensa batalla estratégica en este mes de mayo de 2026. Tras encadenar dos victorias consecutivas en tiempo extra, los Carolina Hurricanes han tomado una ventaja de 2-1 en la serie. Ahora, los Montreal Canadiens están obligados a hacer valer su localía en el Bell Centre para evitar quedar contra las cuerdas ante el imponente ritmo de su rival.

Montreal Canadiens: Resistencia y transiciones rápidas

El conjunto dirigido por Martin St. Louis demostró un enorme carácter en el Juego 3. A pesar de verse superado en volumen de juego, el plantel resistió gracias a las anotaciones de Mike Matheson y el defensor sensación Lane Hutson, quien ya acumula 15 puntos en esta postemporada.

La muralla checa: El portero Jakub Dobes fue el gran responsable de estirar el último choque hasta la prórroga, firmando una actuación estelar de 35 paradas ante el asedio constante del rival.

Arma letal: El power play de Montreal, comandado por la precisión de Cole Caufield e Ivan Demidov, sigue siendo su recurso más efectivo para desestabilizar la estructura defensiva de Carolina.

Carolina Hurricanes: Dominio territorial y efectividad en la prórroga

Los Hurricanes atraviesan un momento de forma casi perfecto, habiendo ganado 10 de sus 11 compromisos en estos playoffs. En el último partido, impusieron un dominio absoluto en los lanzamientos a puerta con un abrumador 38-13.

Especialistas en tiempo extra: Con el gol decisivo de Andrei Svechnikov en el Juego 3, Carolina se convirtió en apenas el cuarto equipo en la historia de la NHL en ganar cinco prórrogas consecutivas en una misma postemporada.

Pegada inicial: Los Canes tienen la marcada tendencia de abrir el marcador, anotando el primer gol en 9 de sus 11 partidos de playoffs, lo que les permite gestionar el tempo del juego a través de posesiones largas.

Historial directo

La solidez colectiva de Carolina se refleja en su consistencia de resultados: no han perdido en tiempo reglamentario en 15 de sus últimos 16 partidos de la NHL. Además, el guardameta danés Frederik Andersen vive una postemporada brillante, liderando la liga con una media de 1.56 goles recibidos y un 92.3% de efectividad bajo los tres palos.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Aunque Montreal cuenta con el impulso de su afición y un juego de transición sumamente peligroso, el agobiante forecheck de Carolina y su aplomo psicológico en los minutos de máxima presión inclinan la balanza a favor de la visita.

Apuesta ganadora de nuestros expertos: Victoria de los Carolina Hurricanes, con prorroga incluida, jugada que se cotiza en -154

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González