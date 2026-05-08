Mónaco vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Ligue 1

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El próximo domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00 horas, Lille visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Ligue 1.

Así llegan Mónaco y Lille

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco ganó su último duelo ante Metz por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 10 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Lille acabó en empate por 1-1 ante Le Havre AC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 9 goles a sus rivales y le han encajado 1 tanto.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 54 puntos (16 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 58 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (17 PG - 7 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 70 31 22 4 5 43 2 Lens 64 31 20 4 7 28 3 Olympique Lyon 60 32 18 6 8 18 4 Lille 58 32 17 7 8 16 6 Mónaco 54 32 16 6 10 8

Fecha y rival de Mónaco en el próximo partido de la Ligue 1

Fecha 34: vs RC Strasbourg: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Lille en el próximo partido de la Ligue 1

Fecha 34: vs Auxerre: 17 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Lille, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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