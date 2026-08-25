Milan vs Venezia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

El juego entre Milan y Venezia se disputará el próximo viernes 28 de agosto por la fecha 2 , a partir de las 14:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Milan y Venezia
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Milan en partidos
Milan ganó por 2-1 el juego pasado ante Torino.
Últimos resultados de Venezia en partidos
Venezia cayó 0 a 2 ante Lecce.
Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 4 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan lo ganó por 0 a 2.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Lecce
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|Milan
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Juventus: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Lazio: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos
- Fecha 3: vs Frosinone: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Fiorentina: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Venezia, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas