Milan vs Venezia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2

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El juego entre Milan y Venezia se disputará el próximo viernes 28 de agosto por la fecha 2 , a partir de las 14:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Milan y Venezia

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos

Milan ganó por 2-1 el juego pasado ante Torino.

Últimos resultados de Venezia en partidos

Venezia cayó 0 a 2 ante Lecce.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 4 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan lo ganó por 0 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 3 1 1 0 0 4 2 Inter 3 1 1 0 0 3 3 Lecce 3 1 1 0 0 2 6 Milan 3 1 1 0 0 1 18 Venezia 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos

Fecha 3: vs Juventus: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lazio: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos

Fecha 3: vs Frosinone: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Fiorentina: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Venezia, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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