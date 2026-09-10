Milan recibe a Lazio que llega invicto al encuentro

A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Milan enfrentará a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 4 .
Así llegan Lazio y Milan
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Lazio en partidos
Lazio ganó el encuentro previo ante Udinese por 2-1. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 4 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.
Últimos resultados de Milan en partidos
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Milan y Juventus, con un marcador 1-1..
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lazio
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|4
|Como 1907
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|5
|Milan
|7
|3
|2
|1
|0
|3
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Venezia: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Monza: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Juventus: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Parma: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sassuolo: 27 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sassuolo: 11 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atalanta: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Bologna: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Lazio y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas