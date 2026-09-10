Milan recibe a Lazio que llega invicto al encuentro

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A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Milan enfrentará a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 4 .

Así llegan Lazio y Milan

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Lazio en partidos

Lazio ganó el encuentro previo ante Udinese por 2-1. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 4 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.

Últimos resultados de Milan en partidos

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Milan y Juventus, con un marcador 1-1..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 4 Como 1907 7 3 2 1 0 4 5 Milan 7 3 2 1 0 3

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos

Fecha 5: vs Venezia: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Monza: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Juventus: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Parma: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sassuolo: 27 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos

Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sassuolo: 11 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atalanta: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Bologna: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Lazio y Milan, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

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