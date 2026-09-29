Michael King lidera a los Padres en el Juego 1 de la postemporada ante los Cubs

Un año después de su último enfrentamiento en postemporada, San Diego Padres (91-71) y Chicago Cubs (89-73) vuelven a cruzarse en la Serie de Comodines de la Liga Nacional. A diferencia del curso anterior, esta serie corta al mejor de tres duelos se disputará íntegramente en Petco Park, donde los frailes lucieron implacables tras registrar un récord local de 50-31 en la temporada regular.

Contraste de escenarios: temporada regular vs. playoffs

Aunque los enfrentamientos de la campaña 2026 dejaron marcadores abultados en el verano, la historia en octubre suele ser diferente. En la serie de Wild Card celebrada entre ambas franquicias hace un año, el pitcheo dictó la pauta con apenas 11 carreras combinadas en tres encuentros (3-1, 0-3 y 3-1).

San Diego llega con el respaldo de su fortaleza como local y un manejo agresivo del bullpen, ideal para series cortas. Por su parte, Chicago aterriza en la postemporada tras firmar una sólida ofensiva de 850 carreras en el año, aunque registró un tramo final irregular de 4-6 en sus últimos diez compromisos.

Duelo de abridores: Michael King vs. Matthew Boyd

El duelo en la lomita perfila un arranque sumamente parejo desde los primeros innings:

Michael King (San Diego Padres): Confirmado para el Juego 1. Completó la fase regular con marca de 12-10, efectividad de 3.21 y WHIP de 1.18. Descontando su último tropiezo ante los Dodgers, King venía promediando una efectividad de 2.30 en sus nueve salidas previas.

Matthew Boyd (Chicago Cubs): Se posiciona como la principal carta para iniciar por Chicago. Cerró la temporada con una ERA de 3.91 y WHIP de 1.21, viniendo de una dominante actuación de siete entradas con solo una carrera permitida frente a Boston.

Claves tácticas del encuentro

El formato de eliminación rápida obliga a los mánagers a evitar riesgos innecesarios. Ante la primera señal de aprietos de los abridores, ambos cuerpos técnicos recurrirán temprano a sus relevistas más confiables. Este enfoque de pitcheo intensivo reduce considerablemente el margen para entradas de alto carreraje.

Jugada recomendada de MeridianoBet

La combinación de abridores solventes, la urgencia de playoffs y la profundidad en los bullpens perfilan un choque de marcador ajustado.

Resultado estimado: San Diego Padres 4-2 Chicago Cubs.

Selección principal: Total de carreras - Menos de 7.5 (Under 7.5).

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González