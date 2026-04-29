Metz se enfrenta ante la visita Mónaco por la fecha 32

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El juego entre Metz y Mónaco se disputará el próximo sábado 2 de mayo por la fecha 32 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Mónaco

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Metz se fue con un solo punto al conseguir un empate por 4 frente a Le Havre AC. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Mónaco finalizó en empate por 2-2 ante Toulouse. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 10.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco lo ganó por 5 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 16 puntos (3 PG - 7 PE - 21 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (15 PG - 6 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 69 30 22 3 5 43 2 Lens 63 30 20 3 7 28 3 Lille 57 31 17 6 8 16 7 Mónaco 51 31 15 6 10 7 18 Metz 16 31 3 7 21 -39

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Lorient: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 33: vs Lille: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y Mónaco, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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