Metz se enfrenta ante la visita Mónaco por la fecha 32

El juego entre Metz y Mónaco se disputará el próximo sábado 2 de mayo por la fecha 32 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.
Así llegan Metz y Mónaco
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, Metz se fue con un solo punto al conseguir un empate por 4 frente a Le Havre AC. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
El anterior partido disputado entre Mónaco finalizó en empate por 2-2 ante Toulouse. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 10.
El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco lo ganó por 5 a 2.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 16 puntos (3 PG - 7 PE - 21 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (15 PG - 6 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|69
|30
|22
|3
|5
|43
|2
|Lens
|63
|30
|20
|3
|7
|28
|3
|Lille
|57
|31
|17
|6
|8
|16
|7
|Mónaco
|51
|31
|15
|6
|10
|7
|18
|Metz
|16
|31
|3
|7
|21
|-39
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Lorient: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 33: vs Lille: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y Mónaco, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas