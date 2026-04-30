MeridianoBet te conecta con la emoción del Kentucky Derby

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El reconocido hipódromo de Churchill Downs será el escenario una vez más del Kentucky Derby que llega su edición 152 y podrás apostarle en MeridianoBet.

La velocidad de los mejores purasangres tresañeros compiten por la primera joya de la Triple Corona de este año en una carrera con una distancia de 2.000 metros este sábado 2 de mayo a las 6:57 p. m (hora Venezuela).

Este año, el tricolor nacional estará presente gracias a una delegación de figuras del hipismo reconocidas. La representación venezolana contará con el talento del entrenador Gustavo Delgado y la destreza en la monta de jinetes como Javier Castellano, Junior Alvarado y Christopher Elliot.

Esta traición también es conocida por la cantidad de dinero que se le apuesta a nivel mundial. En este caso, en MeridianoBet además de poderle apostar a todas las carreras de ese día, esta plataforma es la que mejor paga mientras que el usuario invierte un monto mínimo.

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