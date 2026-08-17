MC Torque vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

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MC Torque, que ganó en la ida, y el Matador definirán este miércoles 19 de agosto al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El juego corresponde a la llave 7 y está programado para las 20:30 horas en el estadio Centenario.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y MC Torque sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)

: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo) Fase de Grupos : MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)

: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)

: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril) Fase de Grupos : Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)

: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril) Fase de Grupos : MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)

: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)

: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)

: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo) Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)

Los resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Alianza Atlético 1 vs Tigre 1 (7 de abril)

: Alianza Atlético 1 vs Tigre 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)

: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Tigre 2 vs América de Cali 0 (30 de abril)

: Tigre 2 vs América de Cali 0 (30 de abril) Fase de Grupos : Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)

: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : América de Cali 1 vs Tigre 1 (19 de mayo)

: América de Cali 1 vs Tigre 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Tigre 2 vs Alianza Atlético 0 (28 de mayo)

: Tigre 2 vs Alianza Atlético 0 (28 de mayo) Playoffs Octavos : Nacional 0 vs Tigre 3 (21 de julio)

: Nacional 0 vs Tigre 3 (21 de julio) Playoffs Octavos : Tigre 1 vs Nacional 2 (28 de julio)

: Tigre 1 vs Nacional 2 (28 de julio) Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)

Horario MC Torque y Tigre, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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