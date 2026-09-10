Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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A partir de las 11:30 horas el próximo domingo 13 de septiembre, Manchester City enfrentará a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Manchester City

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con resultado de empate, 2-2, ante Everton. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega triunfante luego de ver caer a Coventry City con un marcador 1-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 2 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 7 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (3 PG).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 4 Chelsea 6 3 2 0 1 1 11 Manchester United 4 3 1 1 1 1

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tottenham: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Leeds United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bournemouth: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chelsea: 31 de octubre - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Sunderland: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ipswich Town: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 24 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brighton and Hove: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

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