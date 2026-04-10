Manchester United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

El cotejo entre Manchester United y Leeds United, por la fecha 32 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 13 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.
Así llegan Manchester United y Leeds United
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar 0-0 ante Brentford. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 3 tantos.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 55 puntos (15 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 12 PE - 12 PP).
Paul Tierney es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|4
|Aston Villa
|54
|31
|16
|6
|9
|5
|15
|Leeds United
|33
|31
|7
|12
|12
|-11
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 33: vs Chelsea: 18 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Brentford: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Liverpool: 3 de mayo - 11:30 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 33: vs Wolverhampton: 18 de abril - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Bournemouth: 22 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Leeds United, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas