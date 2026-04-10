Inglaterra - Premier League 2025-2026

Manchester United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Leeds United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Paul Tierney.

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Viernes, 10 de abril de 2026 a las 03:08 pm
Manchester United vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League
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El cotejo entre Manchester United y Leeds United, por la fecha 32 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 13 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Leeds United

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar 0-0 ante Brentford. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 3 tantos.

 

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 55 puntos (15 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 12 PE - 12 PP).

Paul Tierney es el elegido para dirigir el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 31 21 7 3 39
2
Manchester City 61 30 18 7 5 32
3
Manchester United 55 31 15 10 6 13
4
Aston Villa 54 31 16 6 9 5
15
Leeds United 33 31 7 12 12 -11
DataFactory

 

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 33: vs Chelsea: 18 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Brentford: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Liverpool: 3 de mayo - 11:30 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 33: vs Wolverhampton: 18 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Bournemouth: 22 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Leeds United, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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