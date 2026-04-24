Manchester United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

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El cotejo entre Manchester United y Brentford, por la fecha 34 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 27 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Brentford

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United logró un triunfo por 1-0 ante Chelsea. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de empatar 0-0 ante Fulham. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Brentford quien ganó 3 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 58 puntos (16 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (13 PG - 9 PE - 11 PP).

En la siguiente jornada llegará el clásico inglés, el partido que esperan los fanáticos de Manchester United y Liverpool. Los eternos rivales se verán las caras el 3 de mayo, a partir de las 11:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.

Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 70 33 21 7 5 37 2 Arsenal 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 4 Aston Villa 58 33 17 7 9 6 9 Brentford 48 33 13 9 11 4

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 35: vs Liverpool: 3 de mayo - 11:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Sunderland: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Nottingham Forest: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 35: vs West Ham United: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Manchester City: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Crystal Palace: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Brentford, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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