Manchester City vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre los Citizens y Bournemouth se jugará el próximo domingo 23 de agosto, desde las 09:00 horas, en el Etihad Stadium.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester City?

El sorteo del fixture determinó que el Derbi de Manchester entre Manchester City y Manchester United se dispute en la jornada 4. El ansiado partido por los eternos rivales será el 13 de septiembre, desde las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Old Trafford.

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Crystal Palace: 28 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Coventry City: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Manchester United: 13 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sunderland: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Everton: 29 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Newcastle United: 5 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Brentford: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Bournemouth, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.