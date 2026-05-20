Mallorca vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

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Mallorca recibe el próximo sábado 23 de mayo a Real Oviedo por la fecha 38 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 0 a 2 ante Levante en el Ciutat de València. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro con una derrota ante Alavés por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 8.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (6 PG - 11 PE - 20 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 19 Mallorca 39 37 10 9 18 -13 20 Real Oviedo 29 37 6 11 20 -31

Horario Mallorca y Real Oviedo, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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