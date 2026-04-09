Mallorca vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

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El cotejo entre Mallorca y Rayo Vallecano, por la fecha 31 de la Liga, se jugará el próximo domingo 12 de abril, a partir de las 10:15 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca logró un triunfo por 2-1 ante Real Madrid. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Elche con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Rayo Vallecano quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (8 PG - 11 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 76 30 25 1 4 51 2 Real Madrid 69 30 22 3 5 36 3 Villarreal 58 30 18 4 8 19 13 Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 -6 16 Mallorca 31 30 8 7 15 -12

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Valencia: 21 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Alavés: 25 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 33: vs Espanyol: 23 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Rayo Vallecano, según país

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

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