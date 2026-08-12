Los Yankees buscan asegurar la serie ante los Mariners en el Bronx este 12 de agosto

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El Yankee Stadium vuelve a ser el epicentro del béisbol este 12 de agosto para presenciar el segundo juego de la serie entre los New York Yankees y los Seattle Mariners. La escuadra del Bronx busca afianzar su liderato en la contienda por la Liga Americana tras imponerse con pizarra de 4-1 en el choque inaugural, apoyados en una sólida labor colectiva desde el montículo.

New York Yankees: Efectividad y dominio reciente en casa

Los dirigidos por el Bronx exhiben un registro de 67-52 tras firmar seis victorias en sus últimos diez compromisos. Aunque la alineación ha mostrado pasajes de bajo promedio al bate en las jornadas recientes, el conjunto neoyorquino ha sabido capitalizar los momentos clave de los partidos para generar rallis decisivos y respaldar a sus lanzadores.

Para esta cita, el diestro Will Warren asumirá la responsabilidad desde la lomita. Warren ostenta una marca de 8-6 con una efectividad de 4.18 y 114 abanicados. Pese a permitir cierto tráfico en las almohadillas, la consistencia mostrada por el abridor en sus salidas en casa y el respaldo de un bullpen solvente le otorgan a la franquicia local una estructura competitiva en las entradas finales.

Seattle Mariners: Desafío ofensivo y solidez en la lomita

Por su parte, los Mariners atraviesan una racha compleja con apenas tres triunfos en sus pasadas diez presentaciones (56-64). La ofensiva del conjunto visitante ha sufrido para conectar batazos de oportunidad, registrando apenas tres imparables en la jornada previa y comprometiendo el trabajo de su cuerpo de pitcheo.

El estelar Bryce Miller será el encargado de abrir por Seattle. Miller cuenta con una destacada PCL de 3.08, récord de 4-6 y 79 ponches a lo largo del curso. Si bien sus registros individuales lucen superiores en el papel, el diestro necesitará una labor impecable y respaldo en la caja de bateo para frenar a la ofensiva neoyorquina, que suele castigar las fallas de control en el Bronx.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio cara a cara: Los Yankees han salido victoriosos en 7 de los últimos 10 enfrentamientos ante Seattle, logrando triunfos esta temporada con marcadores de 5-0, 5-3 y 4-1.

Inercia contrapuesta: Mientras Nueva York presume un récord de 6-4 en su tramo reciente, Seattle acumula siete derrotas en sus pasados diez duelos.

Alineación fría: Los Mariners han batallado para superar la barrera de las dos carreras por juego durante su gira en la ruta.

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Aunque la efectividad de Miller le otorga una ligera ventaja a la visita en el duelo de abridores, el momento de forma general, la profundidad de plantilla y la racha positiva de los locales en el Yankee Stadium inclinan la balanza a favor de la escuadra neoyorquina.

Mercado recomendado: Victoria de los New York Yankees

Cuota: -130

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González