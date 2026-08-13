Los Phillies y los Twins se citan en Iowa para una edición histórica del Field of Dreams

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Las Grandes Ligas vuelven al icónico maíz de Dyersville, Iowa, este 13 de agosto para la edición 2026 del evento MLB at Field of Dreams. En este escenario de película, los Philadelphia Phillies (64-58) cruzan caminos contra los Minnesota Twins (60-62) en un choque interliga cargado de nostalgia y con argumentos claros para un trámite con ritmo en la pizarra.

Minnesota Twins: Inercia al bate para castigar al abridor rival

El conjunto de Minnesota llega a esta cita especial motivado tras imponerse 7-5 en su último compromiso frente a Baltimore. Los Twins se han caracterizado por generar rallies contundentes gracias a rachas de buenos contactos, una virtud que buscarán capitalizar desde el primer capítulo.

En la lomita por los locales designados figurará el diestro Taj Bradley, quien ostenta un récord de 9-4, efectividad de 3.76 y 148 ponches a lo largo del curso. Si bien sus números lucen sólidos, enfrentar a una tanda pesada en un escenario neutral como el Field of Dreams pondrá a prueba la consistencia del diestro en conteos profundos.

Philadelphia Phillies: Batería pesada en búsqueda de reivindicación

Por su parte, los Phillies intentarán pasar la página tras ceder en su reciente serie en St. Louis. La escuadra de Philadelphia presumió durante toda la campaña una de las alineaciones con mayor techo ofensivo del circuito, capaz de despertar en cualquier momento y castigar a los lanzadores rivales.

El veterano Aaron Nola será el encargado de tomar la pelota por Philadelphia. Nola firma una campaña compleja con marca de 3-9, efectividad de 5.47 y 129 abanicados. Su alta PCL representa la principal ventana para que la ofensiva de los Twins aporte anotaciones de forma temprana en el encuentro.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Paridad histórica: En los últimos diez enfrentamientos directos, ambos conjuntos dividen honores con balance de 5-5.

Mano a mano en la lomita: Nola registra una ERA de 5.47, concediendo libertades a las alineaciones rivales antes de la mitad del juego.

Potencial de la visita: Bradley (3.76 ERA) suele recibir presión en los segundos turnos al bate de alineaciones profundas como la de Philadelphia.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Las condiciones de la dupla abridora y el marco de un campo especial proyectan un encuentro de bastantes corredores en las almohadillas, donde un marcador de 5-4 o superior resulta altamente factible.

Mercado recomendado: Total de carreras: Más de 8.5 (Over 8.5) .

Cuota: -115

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González