Lorient vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Toulouse enfrentará a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Toulouse

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient ganó el encuentro previo ante Lens por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 2 goles a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse cayó derrotado 0 a 1 ante Lille. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 5.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el octavo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).

Aurélien Petit es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 8 Lorient 4 3 1 1 1 0 17 Toulouse 1 3 0 1 2 -3

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Le Mans: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Paris FC: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Le Havre AC: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mónaco: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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