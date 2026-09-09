Lorient vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 12 de septiembre, Toulouse enfrentará a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1.
Así llegan Lorient y Toulouse
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient ganó el encuentro previo ante Lens por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 2 goles a favor.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse cayó derrotado 0 a 1 ante Lille. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez e igualó en 1. Ha marcado 2 goles y recibió 5.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el octavo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).
Aurélien Petit es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Paris FC
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Olympique Lyon
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|8
|Lorient
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|17
|Toulouse
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Le Mans: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Paris FC: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Le Havre AC: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Mónaco: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y Toulouse, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas