Lorient vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1

El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 09:00 horas, RC Strasbourg visita a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1.
Así llegan Lorient y RC Strasbourg
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient ganó su último duelo ante Olympique de Marsella por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Stade Rennes. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y firmaron un empate en 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 41 puntos (10 PG - 11 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 7 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|66
|29
|21
|3
|5
|40
|2
|Lens
|62
|29
|20
|2
|7
|28
|3
|Lille
|54
|30
|16
|6
|8
|15
|8
|RC Strasbourg
|43
|29
|12
|7
|10
|9
|9
|Lorient
|41
|30
|10
|11
|9
|-4
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 32: vs PSG: 2 de mayo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 33: vs Metz: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 32: vs Toulouse: 3 de mayo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 33: vs Angers: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Stade Brestois: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y RC Strasbourg, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas