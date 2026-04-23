Lorient vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Ligue 1

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El próximo domingo 26 de abril, a partir de las 09:00 horas, RC Strasbourg visita a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y RC Strasbourg

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient ganó su último duelo ante Olympique de Marsella por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Stade Rennes. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 41 puntos (10 PG - 11 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 7 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 66 29 21 3 5 40 2 Lens 62 29 20 2 7 28 3 Lille 54 30 16 6 8 15 8 RC Strasbourg 43 29 12 7 10 9 9 Lorient 41 30 10 11 9 -4

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 32: vs PSG: 2 de mayo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Metz: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 32: vs Toulouse: 3 de mayo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Angers: 10 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Stade Brestois: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y RC Strasbourg, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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