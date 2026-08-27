Lorient se enfrentará ante Troyes por la fecha 2

A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 29 de agosto, Troyes enfrentará a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.
Así llegan Lorient y Troyes
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient llega con resultado de empate, 0-0, ante Nice.
Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Troyes y Paris FC, con un marcador 0-0..
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y Lorient se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el décimo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique de Marsella
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Lens
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Olympique Lyon
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|10
|Lorient
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|13
|Troyes
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Lens: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Toulouse: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs RC Strasbourg: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y Troyes, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas