Lorient se enfrentará ante Troyes por la fecha 2

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A partir de las 14:45 horas el próximo sábado 29 de agosto, Troyes enfrentará a Lorient en el estadio Stade du Moustoir, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Troyes

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient llega con resultado de empate, 0-0, ante Nice.

Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Troyes y Paris FC, con un marcador 0-0..

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y Lorient se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4 2 Lens 3 1 1 0 0 3 3 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2 10 Lorient 1 1 0 1 0 0 13 Troyes 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Lens: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Toulouse: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs RC Strasbourg: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lille: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Troyes, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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