Inglaterra - Premier League 2026-2027

Liverpool vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Liverpool y Nottingham Forest. El partido se jugará en el estadio Anfield el sábado 29 de agosto a las 07:30 horas.

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Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 10:09 am
Liverpool vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
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El duelo entre Liverpool y Nottingham Forest correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Anfield desde las 07:30 horas, el sábado 29 de agosto.

Así llegan Liverpool y Nottingham Forest

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Liverpool empató por 2 con Newcastle United.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

A Nottingham Forest no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Leeds United.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4
2
Arsenal 3 1 1 0 0 3
3
Brentford 3 1 1 0 0 3
10
Liverpool 1 1 0 1 0 0
15
Nottingham Forest 0 1 0 0 1 -1
DataFactory
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Ipswich Town: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Fulham: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester City: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brentford: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Tottenham: 5 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Aston Villa: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Coventry City: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Arsenal: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Nottingham Forest, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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