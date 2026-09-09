Liverpool vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

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El duelo entre Liverpool y Fulham correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Anfield desde las 10:00 horas, el sábado 12 de septiembre.

Así llegan Liverpool y Fulham

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció 2-0 a Ipswich Town en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

A Fulham no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Crystal Palace. Con 2 derrotas consecutivas, está necesitado de puntos en la temporada actual del torneo. En los partidos recientes, ha recibido 7 goles y pudo romper 4 veces la valla rival.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 9 3 3 0 0 5 2 Arsenal 9 3 3 0 0 5 3 Hull City 7 3 2 1 0 3 6 Liverpool 5 3 1 2 0 2 19 Fulham 0 3 0 0 3 -3

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brentford: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Arsenal: 1 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Ipswich Town: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Hull City: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Coventry City: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Fulham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

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