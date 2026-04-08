Inglaterra - Premier League 2025-2026

Liverpool vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

En la previa de Liverpool vs Fulham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 11 de abril desde las 12:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Anthony Taylor.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:13 pm
Liverpool vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League
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El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 12:30 horas, Fulham visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Fulham

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool fue derrotado en el American Express Community frente a Brighton and Hove por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 7 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Burnley en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 49 puntos (14 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 13 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Liverpool: el Derbi de Merseyside contra Everton. Los eternos rivales jugarán el 19 de abril, desde las 10:00 (hora Argentina), en el estadio Goodison Park.

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 31 21 7 3 39
2
Manchester City 61 30 18 7 5 32
3
Manchester United 55 31 15 10 6 13
5
Liverpool 49 31 14 7 10 8
9
Fulham 44 31 13 5 13 -1
DataFactory

 

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 33: vs Everton: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 33: vs Brentford: 18 de abril - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Aston Villa: 25 de abril - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y Fulham, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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