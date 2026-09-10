Lille vs Troyes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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Por la fecha 4 de la Ligue 1, Troyes y Lille se enfrentan el domingo 13 de septiembre desde las 09:00 horas, en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y Troyes

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille viene de ganar en su encuentro anterior a Toulouse con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Troyes en partidos de la Ligue 1

Troyes llega a este partido con una derrota por 2 a 6 ante RC Strasbourg. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de junio, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Romain Lissorgue, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 4 Lille 7 3 2 1 0 3 9 Troyes 4 3 1 1 1 -3

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Nice: 20 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Le Havre AC: 10 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Troyes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Angers: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 11 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y Troyes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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